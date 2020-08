Nella notte si è registrato un raid vandalico ai danni dell’istituto comprensivo Rita Levi Montalcini di Borgo Nuovo, quartiere di Palermo. I collaboratori scolastici hanno trovato le aule del primo piano del plesso ricoperte dalla schiuma degli estintori, resti di cibo e materiale didattico distrutto «Evidentemente conoscono bene la scuola – dice Marina Venturella, preside dell’istituto – è davvero sconfortante a pochi giorni dell’inizio di un anno scolastico già in salita dovere anche fronteggiare i vandali. Per la prima volta stamattina, dopo sette anni, ho pensato ‘ma chi me lo fa fare?’. Non è giusto. Il morale degli insegnanti e anche il mio, dopo un fatto del genere, è a terra. La cosa più dolorosa è che la scuola appartiene a loro, alle stesse persone che magari poi sono gli autori degli atti vandalici».