La Puma ha presentato oggi il nuovo Home Kit della Nazionale Italiana di calcio, ispirato al Rinascimento italiano. Sul sito ufficiale della FIGC si legge “Durante il Rinascimento l’Italia era l’epicentro della creatività e dell’innovazione. L’Italia non ha solo influenzato il mondo, l’ha ridefinito. Con questo Home kit vogliamo celebrare questa epoca e creare una divisa dedicata al periodo culturale più importante d’Italia. I motivi floreali rinascimentali rappresentano la bellezza universale che è stata creata in Italia per ispirare lo stile di vita del mondo attraverso una creatività imprevedibile. La nuova maglia mostrerà al mondo l’orgoglio, la passione e l’entusiasmo degli italiani” ha dichiarato David Bremond, Head of Product Line Management Teamsport di PUMA.