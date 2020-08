Primo caso di Covid-19 sul fronte della riapertura delle scuole. Secondo quanto riportato da “Ilmessaggero.it” l’Istituto Cobianchi di Verbania ha sospeso le attività didattiche a partire dalla giornata di oggi per consentire lo svolgimento di un intervento di sanificazione dei locali. «L’intervento – si legge – si è reso necessario poiché un utente, entrato recentemente in Istituto, è risultato positivo al virus Covid-19. La sicurezza degli alunni e di tutto il personale scolastico è, per l’istituto Cobianchi, prioritaria rispetto a qualsiasi altro interesse».