Mezzo milione di alunni e di famiglie rischia di restare senza tempo pieno. Secondo quanto riportato da “Gds.it” quest’anno per assicurare nuovi spazi interni a favore delle classi sdoppiate o con capienza non conforme ai parametri di distanziamento, molti dirigenti scolastici sono costretti ad utilizzare ance locali adibiti a mensa e laboratori per il tempo pieno, che adesso è a rischio.