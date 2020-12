Intervenuto in conferenza stampa al termine del match contro la Paganese, Silvano Raggio Garibaldi, centrocampista del Foggia, si è espresso così in merito alla vittoria per 4-1 della squadra rossonera:

«Siamo entrati in campo con l’atteggiamento perfetto, indirizzando la gara sul binario giusto e riportandola dove volevamo dopo il loro gol.





La classifica è lo specchio del lavoro che facciamo durante la settimana, siamo contenti ma non dobbiamo mollare. La mia prestazione? Giocare fa sempre bene, voglio godermi ogni momento di questo campionato col Foggia».