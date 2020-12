Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito da Silvia Zabaldi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, nella seduta del 24 Dicembre 2020 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 23 DICEMBRE 2020

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:





ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE E AMMENDA € 500,00

BARASSO NICOLA (LIVORNO) perché, al termine della gara, mordeva la guancia di un giocatore della squadra avversaria (r.AA., p. aggiuntiva).

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

FILIPPI GIACOMO (PALERMO) per comportamento irriguardoso verso l’Arbitro; espulso, nell’abbandonare il campo, rivolgeva all’Arbitro espressioni offensive.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E AMMENDA € 500,00

DEL GROSSO STEFANO (TERAMO) per comportamento non regolamentare e reiterate proteste verso l’Arbitro (p. aggiuntiva,).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DI DONATO DANIELE (VIS PESARO) per aver proferito espressioni blasfeme durante la gara (r.proc.fed, r.cc).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MATINO EMMANUELE (CAVESE) per aver volontariamente colpito con una gomitata al volto un avversario.

MALOMO ALESSANDRO (SÜDTIROL) per comportamento irriguardoso verso l’Arbitro durante la gara.

DELLI CARRI FILIPPO (JUVENTUS U23) per atto di violenza verso un avversario con il pallone non a distanza di gioco (r. AA).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MORSELLI FABIO (LEGNAGO SALUS) per atto di violenza verso un avversario in azione di gioco.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

CAUZ CRISTIAN (LECCO)

BUSSAGLIA ANDREA (LIVORNO)

MOREO NICCOLO (MANTOVA)

COLLODEL RICCARDO (NOVARA)

CADILI ANDREA (OLBIA)

CAMILLERI VINCENZO (PISTOIESE)

BIONDI GIACOMO (SAMBENEDETTESE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’IN AMMONIZIONE (X INFR)

LUCI ANDREA (CARRARESE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

ALTOBELLO ERRICO (BISCEGLIE)

MAIMONE GIUSEPPE (BISCEGLIE)

KALOMBO MBUYAMBA SEDRIC (FOGGIA)

ROLFINI ALEX (LEGNAGO SALUS)

ZARO GIOVANNI (MODENA)

SCHIAVI NICOLAS ADRIAN (NOVARA)

PANICO CIRO (POTENZA)

SANDRI MATTIA (POTENZA)

KABASHI ELVIS (RENATE)

SOPRANO MARCO (TERAMO)

LAMBRUGHI ALESSANDRO (TRIESTINA)

REDOLFI ALEX (VIBONESE)

TOUNKARA TOUNKARA MAMADOU (VITERBESE)