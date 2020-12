L’Asd Troina è lieta di annunciare il tesseramento del calciatore Luca Ficarrotta, negli ultimi sei mesi mesi in forza al Città di Sant’Agata.

Ficarrotta, classe 90′, ha mosso i primi passi nel mondo del calcio nelle giovanili del Palermo e della Juventus.

Dopo anni di gol e grandi prestazioni a Nocera, Roccella e San Cataldo, lo scorso anno è tornato in maglia rosanero, contribuendo alla cavalcata vincente che ha riportato il Palermo in serie C.





La società dà il benvenuto a Luca e gli augura le migliori fortune in maglia rossoblù.