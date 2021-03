Prendono il via le qualificazioni europee ai Mondiali FIFA che si disputeranno in Qatar nel 2022. A partire da mercoledì 24 marzo 2021 e fino a mercoledì 31 marzo 2021 andranno in scena le prime tre giornate della fase a gironi, che vedono impegnate anche l’Italia di Roberto Mancini.

Così come accaduto per la UEFA Nations League – eccezion fatta per le gare dell’Italia che saranno trasmesse dalla Rai – Mediaset coprirà il percorso delle nazionali europee nelle qualificazioni, trasmettendo sei incontri nell’arco di una settimana.





Si parte proprio mercoledì 24 marzo, con il match che metterà Turchia e Olanda l’una di fronte all’altra, e si chiude il mercoledì successivo (31 marzo) con la sfida tra Armenia e Romania. In mezzo diverse sfide interessanti come il confronto tra Francia e Ucraina e quello tra la Serbia e il Portogallo di Cristiano Ronaldo.

Questa la programmazione completa dell’emittente televisiva per le qualificazioni europee ai Mondiali di Qatar 2022:

Mercoledì 24 marzo, ore 18.00 – Turchia-Olanda

Mercoledì 24 marzo, ore 20.45 – Francia-Ucraina

Sabato 27 marzo, ore 20.45 – Serbia-Portogallo

Domenica 28 marzo, ore 18.00 – Albania-Inghilterra

Martedì 30 marzo, ore 20.45 – Belgio-Bielorussia

Mercoledì 31 marzo, ore 18.00 – Armenia-Romania

Tutte le sfide saranno trasmesse sul canale 20 (al numero 20 del digitale terrestre) e saranno visibili in diretta in chiaro, ma anche in streaming collegandosi al sito di riferimento.