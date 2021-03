Si fanno nuovi passi in avanti verso l’esordio del Var in Serie B. Nel corso del Consiglio direttivo della Lega Serie B tenuto in videoconferenza, il Project leader e Responsabile della Comunicazione istituzionale Figc-Aia Gianluca Rocchi ha illustrato il calendario per la formazione di tutto il corpo arbitrale propedeutica all’introduzione definitiva della tecnologia per i prossimi playoff/playout e quindi in tutta la stagione 2021/2022.

Stando a quanto riferito dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, la tecnologia in Serie B sarà realtà già dalle fasi finali del campionato in vista della definitiva introduzione prevista per la stagione 2021/2022 con i vari stadi attualmente partecipanti al torneo già pronti a ospitare la sala Var.





Intanto, come annunciato da Rocchi, dal 2 aprile fino al 9 maggio, ultima giornata di campionato, ripartirà la fase off-line in un campo per ogni giornata. Sempre a maggio il training sarà ultimato in un raduno con alcune amichevoli test.