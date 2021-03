I Carabinieri di Monreale hanno multato un 17enne monrealese che è stato sorpreso a percorrere circa 500 metri di strada in salita sulla sola ruota posteriore del suo scooter. I fatti sono accaduti su via Fontana del Drago, la strada panoramica che conduce al centro di Monreale. Una manovra pericolosa che il giovane, come riferito ai Carabinieri, ha messo in atto allo scopo di pubblicare su un noto social il video della bravata, aderendo a una cosiddetta “challange”.

Una sfida ovviamente che poteva mettere in pericolo l’incolumità del giovane, di altri utenti della strada e dell’amico 16enne seduto dietro durante la manovra con il compito di riprendere con il telefonino la scena. Il video è stato consegnato spontaneamente dai ragazzi ai Carabinieri che hanno sanzionato il giovane monrealese ai sensi del 170 del Codice della Strada che comporta il pagamento di circa 100 euro di multa ed il fermo amministrativo per 60 giorni del veicolo, un SH 125.





I Carabinieri, come previsto in caso di sanzioni nei confronti di minorenni, hanno provveduto alla contestazione nei confronti della madre del trasgressore insieme alla quale si sono soffermati a lungo a parlare con i ragazzi, sensibilizzandoli sui rischi ben più gravi che l’adesione a simili sfide può comportare alla loro incolumità ed a quella di altri cittadini. I giovani si sono quindi scusati per l’accaduto.