Intervenuto ai microfoni di “Tutttoc.com”, Ivo Pulga, ex tecnico del Cagliari, ha parlato dei problemi che affronterà la Serie C nella prossima stagione oltre al suo prossimo futuro. Ecco le sue parole: «Il mio pensiero riguardo le liste da 22? Per la categoria calciatori è un danno enorme molti rimarranno senza squadra e dovranno trovare sistemazione tra i dilettanti. Io sono contrario, se uno ha possibilità economiche è giusto che investa e dia lustro alla categoria».