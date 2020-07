Intervenuto ai microfoni di “Pianetaserieb.it”, Enrico Castellacci, ex responsabile dello staff sanitario della Nazionale ed ora presidente della Lamica, ha parlato della possibile riapertura degli stadi. «Non c’è alcun dubbio: secondo me bisogna riaprire gli stadi agli spettatori. Se ci fosse la razionalità e il buon senso giusto perché non far venire agli stadi i tifosi come si fa con gli altri luoghi di aggregazione?».