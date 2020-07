Raffaele Novelli è il nuovo allenatore dell’Acr Messina. Per lui in carriera dieci stagioni di serie C e un’ultima avventura nel Campobasso in D. Queste le parole del neo allenatore, riportate da “Messinasportiva.it”: “Sono onorato di essere stato scelto come allenatore di una società tanto blasonata come l’Acr Messina. Ringrazio il presidente Pietro Sciotto e Carmine Del Regno per l’opportunità che mi è stata concessa. Ho le giuste motivazioni ed il programma sottoposto lo ritengo importante ed ambizioso, non vedo l’ora di abbracciare la città di Messina e tuffarmi in questa splendida e nuova avventura”.