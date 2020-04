Nessun operatore del Comune si reca presso le abitazioni delle persone per alcun motivo e soprattutto se non è stata chiesta assistenza alla Protezione Civile. Se qualcuno si presenta affermando di appartenere all’Amministrazione comunale per consegnare mascherine o altri beni, non aprire e chiamare immediatamente le forze dell’ordine al numero di emergenza 112.