L’edizione odierna di Repubblica, parla dell’iniziativa degli ex rosanero che hanno avviato una raccolta fondi a sostegno delle famiglie in difficoltà a causa del Coronavirus a Palermo. Da Guidolin a Pastore, sono tante le figure note del passato. Tra i promotori di questo progetto c’è l’ex terzino Balzaretti che ha spiegato come l’intenzione è quella di «di aiutare le famiglie più bisognose con buoni spesa che saranno il frutto dei proventi della nostra raccolta». A parlare è stato anche l’ex capitano Miccoli: «cercheremo di accontentare tutte quelle famiglie, circa 11 mila, che hanno fatto richiesta di beni di prima necessità. Unitevi a noi per fare una grande squadra e per cercare di ritornare grandi come lo eravamo in quegli anni in cui giocavamo tutti insieme». ha detto. Anche il difensore della Juventus Giorgio Chiellini ha rilanciato la raccolta fondi sui propri social e ha contribuito nelle scorse ore.