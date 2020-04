L’edizione odierna di “Repubblica” parla delle misure ancora più stringenti volute da Nello Musumeci, per la Sicilia. L’ordinanza firmata ieri dal presidente della Regione vieta «qualsiasi attività motoria o sportiva all’aperto, anche in forma individuale, pure per tutte le attività motorie all’aperto di minori accompagnati da un genitore». Niente attività motoria nei pressi della propria abitazione, Musumeci ha vietato «qualsiasi attività motoria e sportiva» con una eccezione: «Possono uscire, ma solo per esigenze mediche e terapeutiche, disabili mentali o con problemi relazionali accompagnati da un genitore » , si legge nell’ordinanza. «Le uscite per gli acquisti essenziali, a eccezione di quelle per i farmaci, vanno limitate a una sola volta al giorno e a un solo componente del nucleo familiare». Nel resto del paese gli alimentari potranno aprire anche la domenica, mentre questo non potrà accadere in Sicilia. Musumeci ha inoltre annunciato che « prima del 20 aprile non si uscirà di casa»