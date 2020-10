Il direttore generale della Turris, Rosario Primicile, ha parlato del rinvio della gara contro il Palermo.

Ecco le sue parole rilasciate a “TuttoC.com”:





«E’ vergognoso quello che è successo oggi a Palermo. Rispetto per il Palermo ma questo mette in seria difficoltà le squadre che vengono da fuori, ci ha creato un disagio notevole. Abbiamo annullato la partenza con la nave delle 20.15 e adesso abbiamo pagato un bus che ci porterà a Napoli in ben tredici ore tutto per una leggerezza della Lega. Non è possibile sospendere una gara a dieci minuti dall’inizio».