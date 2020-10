Arriva anche la nota ufficiale della Lega Pro relativa al rinvio di Palermo-Turris. Ecco quanto si legge:

“Preso atto della comunicazione dell’Azienda Sanitaria Provinciale – ASP Palermo Prot.n. 5253/DP/F3 del 21/10/2020 pervenuta in data odierna alle ore 17.52, con la quale ordina che, nell’interesse superiore della salute Pubblica, tutti i contatti stretti dei giocatori risultati positivi devono porsi immediatamente in isolamento, la Lega dispone che la gara Palermo-Turris, in programma mercoledì 21 Ottobre 2020, Stadio “Renzo Barbera”, Palermo, venga rinviata a data da destinarsi”.