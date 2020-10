Il direttore generale della Turris, Rosario Primicile, ha parlato del rinvio della gara contro il Palermo.

«Una comunicazione che è arrivata dopo il riscaldamento, dopo aver avuto anche contatti con i calciatori del Palermo. Non si può mettere in pericolo la nostra incolumità, non si possono prendere queste decisioni appena prima del fischio d’inizio. Loro hanno avuto la risposta alle 14.30 dei risultati dei tamponi, a questo punto non ci fai andare al campo. Giocano con i soldi dei presidenti e con la salute dei calciatori»