Primavera Palermo: i baby rosa beffati allo scadere, a Cosenza termina 1-1. La classifica aggiornata

Termina il match valido per il campionato di Primavera 2 tra Cosenza e Palermo. Uno scontro di metà classifica quello tenutosi oggi al Romolo Di Magro con i rosanero in cerca del terzo risultato utile consecutivo in un un match che potrebbe avvicinare i rosa ai play-off.

Sono proprio i rosanero a sbloccare il match al 14′ e ad indirizzare fin da subito la gara. Gli uomini di Di Benedetto riescono a conservare il vantaggio maturato fino allo scadere della prima frazione di gioco senza subire l’avversario. Il secondo tempo segue la scia del primo, fino al gol del pareggio dei padroni di casa. Al minuto 87′ il Cosenza riesce a sfruttare l’occasione da gol creata e a riprendere i rosanero. Il match scivola così al termine sul punteggio di 1-1.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Cesena 66

Benevento 57

Napoli 47

Pisa 45

Ascoli 43

Entella 40

Palermo 38

Cosenza 35

Perugia 34

Spezia 32

Ternana 31

Salernitana 30

Bari 30

Pescara 24

Monopoli 20

Crotone 18