Palermo, la Primavera in casa del Cosenza

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla Primavera del Palermo impegnato contro il Cosenza.

La Primavera del Palermo va a Cosenza in cerca del terzo risultato utile consecutivo in un un match che potrebbe avvicinare i rosa ai play-off. Uno scontro di metà classifica quello che si terrà oggi al Romolo Di Magro a partire dalle 15, con due squadre che cercheranno di portare a casa il risultato in modo da fare un balzo verso le zone alte della classifica.

Infatti, Palermo e Cosenza si trovano rispettivamente al settimo e al nono posto in classifica, divisi da soli tre punti. Il Palermo va a Cosenza con l’intenzione di fare bingo, anche se non sarà certo facile, considerato che i padroni di casa non perdono una gara

da ben quattro giornate con un ruolino di marcia che li ha visti trionfare due volte negli ultimi tre match. Le due compagini, nel girone d’andata, hanno dato spettacolo: la partita è finita in parità con il risultato di 2-2.