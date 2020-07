Secondo quanto riporta “Mondoprimavera.com”, la Primavera della Juventus è recentemente tornata a lavorare in vista dell’ottavo di finale di Youth League contro il Real Madrid. Nel frattempo, la società bianconera sembra essere molto soddisfatta dei risultati raggiunti dalla squadra sotto la guida dell’ex rosanero Lamberto Zauli, per tale motivo ha intenzione di rinnovargli la fiducia anche per la prossima stagione.