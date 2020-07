Hulk annuncia: «A dicembre andrò via dalla Cina. Ci sono offerte...»

«A dicembre il mio contratto terminerà. Abbiamo già avuto un incontro con la società e ho detto che non avevo intenzione di prolungarlo. Sto ricevendo molte offerte da diversi Paesi. Ci sono offerte di club europei che giocano in Champions League e dal Brasile. Anche dalla Cina. Ma non voglio più giocare qui. Non mi concentro sul fattore monetario, penso solo a dove sarò più felice. Non ho ancora deciso nulla, ma posso dire che a dicembre sarò sicuramente un free agent». Queste le parole dell’attaccante Hulk, il quale ha annunciato ai microfoni di “Globo Esporte” che lascerà il campionato cinese.