Secondo quanto riporta “TuttoC.com”, il Catanzaro pensa a Giorgio Perinetti come direttore generale. In merito, è intervenuto il diretto interessato: «Non posso dire nulla, ho conosciuto il presidente Noto che è imprenditore serio e capace, ma al momento non c’è nulla di concreto».

Tra le sue ex squadre, il Bari si sta giocando la promozione in B

«Ha l’onere e l’onore della favorita in questi playoff. Contro la Ternana ha avuto delle difficoltà perché l’avversario era più rodato e aveva già quattro partite nelle gambe. Ora affronterà la Carrarese che è una squadra sempre difficile da gestire, ma il Bari ha tutte le carte in regola per superare il turno».

Come ci si avvicina ad una partita così importante?

«La squadra di Vivarini ha lo spessore adatto per affrontare vigilie di questo tipo. Col passare delle ore aumenterà la pressione mentale, ma il gruppo ha i mezzi tecnici per superare questo momento».

Si aspettava che non vincesse il campionato?

«Era una delle favorite, ma ha trovato una Reggina stratosferica. La squadra di Toscano ha fatto un campionato superlativo, è stata la classica sorpresa che non ti aspetti».

Chi saranno i protagonisti in Bari-Carrarese?

«Il Bari ha giocatori davanti che posso risolvere la partita, saranno gli attaccanti a decidere la partita perché anche la Carrarese ha una batteria di centravanti importante e giocatori come Tavano e Maccarone che, in una partita singola, possono essere sempre decisivi. Bari favorito, ma in una partita secca è difficile fare pronostici».