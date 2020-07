«Non c’è serietà, così non va bene. Avevamo concordato che Follieri avrebbe versato 1,3 milioni di euro su un conto dedicato presso un notaio, entro il 19 luglio, per verificare la credibilità della sua proposta. Ora invece mi è stato detto da Pelusi che Follieri non riuscirà a rispettare questo termine, per motivi tecnici, tempi di trasferimento dei capitali dall’estero. Le solite sciocchezze». Queste le parole di Franco Landella, sindaco di Foggia, intervenuto a “La Gazzetta del Mezzogiorno” in merito alla trattativa per la cessione del club pugliese a Raffaello Follieri.