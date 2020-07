Ieri pomeriggio nuova videoconferenza tra il sindaco, il consigliere comunale con delega allo Sport Danilo Maffei, il dirigente dei Servizi finanziari del Comune Carlo Dicesare e la società rossonera. Colloquio interrotto anticipatamente dal sindaco, che, come riporta l’edizione odierna de “La Gazzetta del Mezzogiorno”, ha lasciato infuriato il tavolo. «Non c’è serietà, così non va bene – spiega Landella -. Avevamo concordato che Follieri avrebbe versato 1,3 milioni di euro su un conto dedicato presso un notaio, entro il 19 luglio, per verificare la credibilità della sua proposta. Ora invece mi è stato detto da Pelusi che Follieri non riuscirà a rispettare questo termine, per motivi tecnici, tempi di trasferimento dei capitali dall’estero. Le solite sciocchezze. E inoltre viene chiesto alla Pintus se intende esercitare o meno il diritto di prelazione. Questi giochetti vanno avanti da troppo tempo, e proseguono ancora. E’ un perenne scaricabarile tra i soci, continuano a rimpallarsi impegni e responsabilità. Qui è in ballo il futuro del calcio nella nostra città e le possibilità di ripescaggio in C, operazione per la quale ho chiesto alla società di dare garanzie economiche per 450mila euro, che servono per le tasse di iscrizione e per ottenere le fideiussioni. Ma questi comportamenti non mi fanno sperare in qualcosa di buono. Non c’è chiarezza e serietà. Anche sulla vicenda della morte del magazziniere Cianci, vittima qualche mese fa di un incidente stradale, ci sono contorni poco chiari. Adesso basta, valuterò con l’ufficio tecnico e legale del Comune se c’è la possibilità di revocare il titolo sportivo a questa società, anche prendendoci il rischio che ci venga fatta causa. La concessione per l’utilizzo dello stadio “Zaccheria” non verrà rinnovata se la società non verserà quanto deve per aver usato l’impianto nella stagione scorsa, ovvero 41mila euro. Ci sono altre proposte, anche locali, per assicurare un futuro alla squadra di calcio della nostra città: ora approfondiremo e valuteremo questo discorso».

Il club rossonero dal canto suo, in una nota, precisa che se l’operazione con Follieri non dovesse andare a buon fine intende andare avanti con l’attuale compagine sociale e aggiunge di aver dato disponibilità a garantire le somme per l’iscrizione alla prossima stagione, incluso quelle per l’eventuale ripescaggio in Lega Pro.