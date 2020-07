Sibilia: «Se si aprono teatri e discoteche non vedo perché gli stadi non debbano riaprire»

«Sono assolutamente favorevole a riaprire parzialmente gli stadi, penso all 10% o al 20% di un impianto, ovviamente sempre nel rispetto delle regole sanitarie che verranno dettate dalla comunità scientifica. Se si aprono teatri e discoteche non vedo perché gli stadi, che si trovano all’aperto, non debbano riaprire, è una soluzione che auspico. Inizio prossima stagione? Aspettiamo le decisioni della Lega, immagino che nella prima settimana d’agosto potrà essere fissato un Consiglio Federale. La LND inizierà il 20 settembre con la Coppa Italia, poi con i campionati». Intervenuto a “Radio Kiss Kiss”, queste le parole del presidente della Lega Nazionale Dilettanti e vicepresidente vicario della Figc, Cosimo Sibilia, in merito alla riapertura degli stadi.