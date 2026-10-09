Prima pagina Tuttosport: “Chivu, occhio a Gila”

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Riparte la Serie A

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Inzaghi carico”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Tromba marina a Marsala, 12 feriti”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Rieccoli”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “Serie B, ritorna il campionato”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, esame doppio”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Armao, l’inchiesta si allarga”

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Prima pagina Tuttosport: “La Juve scommette su Nico”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “Schifani per ora non si dimette”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Il Milan ne vuole 2”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, chiudi la porta”

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Prima pagina Repubblica Palermo: Schifani, sfida finale agli alleati “Sono pronto a dimettermi”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Schifani, slitta la resa dei conti”

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Repubblica: “Inzaghi carica il Palermo: «Siamo davanti a tutti, teniamoci stretto quello che abbiamo fatto». A Empoli per continuare a sognare”

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Giornale di Sicilia: “Empoli-Palermo, le scelte di Inzaghi per difendere il primato: due conferme e un ballottaggio risolto”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 10, 2026
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Giornale di Sicilia: “Palermo, a Empoli la prima trappola dopo la maxi sosta”

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Tuttosport: “Empoli-Palermo, Inzaghi cambia sulla destra: Pierozzi favorito su Cassandro. Andreoletti sceglie il 3-5-2”

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Tuttosport: “Inzaghi: «Palermo, restiamo davanti»”

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