Prima pagina Giornale di Sicilia: “Palermo ad Arezzo”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 30, 2026
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Inzaghi cerca la vittoria fuori casa

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, c’è anche Gabrielloni per Inzaghi”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Tragedia in piscina, morta a 2 anni”

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Prima pagina Tuttosport: “Juve”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Mazzette per i certificati di morte”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Anche Dybala è felice”

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