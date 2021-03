La prima pagina dell’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulle difficoltà delle scuole.

In Sicilia slitta all’8 marzo l’aumento dal 50 al 75% per cento degli alunni in presenza alle superiori. Da sciogliere i nodi di trasporti e stazionamenti.





Sul fronte calcio, Boscaglia paga per tutti. Il suo esonero apre la strada al vice Giacomo Filippi.