L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” analizza il momento nero del Palermo.

“Nei giorni belli Mirri rimarcava come questa società avrebbe garantito la stabilità in panchina. I fatti l’hanno smentito. Con qualunque presidente, imprenditore venuto dal Nord o imprenditore-tifoso, nel calcio contano solo i risultati” scrive il quotidiano.





Poi continua “Boscaglia ha miseramente fallito, paga in primis per la sua accondiscendenza verso la società (il lauto biennale che aveva ottenuto in estate non gli dava tanto margine di contestazione), poi per la sua presunzione. Un allenatore saggio, e si pensava che l’ex Trapani lo fosse, valuta il materiale che ha a disposizione e poi sceglie come farlo sposare con le sue convinzioni tattiche. Boscaglia in 26 partite ha cambiato 26 volte formazione, e non sempre a causa di infortuni e squalifiche. Invece che adattarsi ai giocatori, ha preteso il contrario. Un integralismo che non ha mai garantito un’identità al Palermo e che ha prodotto una crisi di rigetto”.

“La dose di “cameratismo” ha finito per nuocere alla squadra. Il tentativo estremo di recuperare la vecchia guardia non è stato altro che la conferma di una gestione poco oculata delle risorse fornite dalla società. In campo regnava l’anarchia”.