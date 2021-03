L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sull’ipotesi scioglimento per Hera Hora, società controllante del Palermo FC.

La decisione è arrivata nel Cda di ieri. Si è votato a maggioranza per la convocazione dell’assemblea straordinaria dei soci per lo scioglimento della società che andrà messa in liquidazione.





La scelta non toglie dubbi sul futuro del club, che prevede perdite per 8 milioni di euro. Il Palermo resta coperto fino alla fine della stagione, poi andranno stabilite le somme da destinare al prossimo campionato. E’ evidente che serve un’iniezione di denaro.