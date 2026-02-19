Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan indiavolato”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026
Screenshot 2026-02-20 074303

La società dice basta agli errori arbitrali

Screenshot 2026-02-20 054919

Prima pagina Corriere dello Sport: “Un calcio troppo morbido”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026
Screenshot 2026-02-20 063238

Prima pagina Giornale di Sicilia: “La regione cerca 156 dirigenti”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026
Screenshot 2026-02-20 082148

Prima pagina Tuttosport: “Alta tensione Toro”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026
Screenshot 2026-02-20 071424

Prima pagina Repubblica Palermo: “Dai bimbi ai malati cronici”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026
Screenshot 2026-02-19 072752

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Inter, 3 schiaffi”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 19, 2026
Screenshot 2026-02-19 070833

Prima pagina Repubblica Palermo: “Ciclone, il governo sblocca i fondi”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 19, 2026
Screenshot 2026-02-19 064239

Prima pagina Giornale di Sicilia: “Agli arresti il deputato forzista”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 19, 2026
Screenshot 2026-02-19 075712

Prima pagina Tuttosport: “Devono rifare la Juve”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 19, 2026
Screenshot 2026-02-19 060517

Prima pagina Corriere dello Sport: “Bodo shaming”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 19, 2026
Screenshot 2026-02-18 072215

Prima pagina Giornale di Sicilia: “Ars, naufraga la riforma”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 18, 2026
Screenshot 2026-02-18 055952

Prima pagina Corriere dello Sport: “Galagoal”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 18, 2026
Screenshot 2026-02-18 075332

Prima pagina Tuttosport: “Juve, allarme totale”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 18, 2026

masiello-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Corriere dell’Alto Adige: “Südtirol, Masiello per fermare Pohjanpalo”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026
Petagna

Petagna: «L’anno più nero della mia vita. Ci giochiamo la A negli scontri diretti in casa contro Palermo e Venezia»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026
Palermo Entella 3-0 (105) ranocchia le douaron ceccaroni

Repubblica: “I numeri dicono rosanero. Ma rispetto al passato le squadre di testa volano”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026
Palermo Spezia 1-0 (87) corona romano

Palermo, le scelte funzionano ma gli under spariscono dai radar

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026
Palermo Entella 3-0 (9)

Giornale di Sicilia: “Palermo, Johnsen scalda i motori: in difesa è corsa a tre”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026