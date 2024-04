Prima il Parma, poi la Reggiana: Mignani a caccia di rivincita

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulle sfida contro Parma e Reggiana dal sapore di rivincita per Mignani.

Il conto in sospeso tra Mignani e le squadre di Parma e Reggiana si preannuncia come un capitolo cruciale per il destino del Palermo in questo campionato. Le sfide contro queste squadre portano con sé un carico emotivo particolare, data la storia recente di risultati negativi per il tecnico rosanero.

I ducali, infatti, sono l’unica squadra ad aver battuto l’attuale tecnico rosanero nel 2023/24, quando era ancora alla guida del Bari: ce l’hanno fatta sia in Coppa Italia (0-3 ad agosto) che in campionato (2-1 a settembre), prendendosi la rivincita dopo la batosta presa a gennaio 2023 (4-0).

La Reggiana è stata invece l’ultima avversaria di Mignani prima di essere esonerato dai pugliesi: l’1-1 ottenuto al Città del Tricolore, settimo pareggio nelle prime nove partite in Serie B, ha convinto la società a cambiare guida tecnica, scelta rivelatasi controproducente dal momento che adesso il Bari si trova al 16° posto e lunedì è andato incontro al terzo avvicendamento in panchina in pochi mesi, sostituendo Iachini con Giampaolo.

Il punto di forza su cui il tecnico può fare affidamento è l’attaccante Brunori, che si è dimostrato decisivo in passato contro entrambe le squadre avversarie. Il suo contributo potrebbe essere determinante nel portare il risultato dalla parte del Palermo. Nonostante finora sia arrivato un solo gol su rigore con Mignani, Brunori mantiene alta la sua determinazione nel raggiungere la vetta della classifica marcatori, sfidando il finlandese Pohjanpalo.