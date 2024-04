Palermo, come pesa l’assenza di Ranocchia. Mai una vittoria senza di lui

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul peso dell’assenza di Filippo Ranocchia.

Il centrocampista si è dimostrato un elemento cruciale per il Palermo sin dal suo arrivo durante la sessione di mercato di gennaio. La sua influenza è stata evidente fin da subito, integrandosi rapidamente nel nuovo ambiente e nel gruppo di giocatori. Le sue prestazioni hanno lasciato un’impressione duratura, caratterizzate da una combinazione di quantità, qualità e gol.

La sua duttilità e la sua capacità di trasformare l’azione da difensiva in offensiva sono stati gli elementi che gli hanno consentito di far fare un salto di qualità alla linea mediana rosanero e probabilmente anche al resto della squadra, che nei momenti di difficoltà si appoggiava su di lui per congelare il pallone o inventarsi una giocata.

Tuttavia, l’infortunio subito a metà marzo ha interrotto bruscamente il suo momento positivo. La lesione al bicipite femorale della coscia destra lo ha costretto ai box, privando il Palermo della sua presenza in campo. È interessante notare che da quella gara contro il Venezia, il Palermo ha iniziato a riscontrare difficoltà nel portare a casa risultati pieni.