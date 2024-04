Palermo: il casting è sempre aperto. A centrocampo c’è spazio per tutti, adesso a chi tocca?

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul centrocampo del Palermo e il casting sempre aperto.

Gomes, Stulac, Coulibaly, Henderson, Segre e Di Francesco. In attesa di Vasic e Ranocchia. Il centrocampo del Palermo si presenta come un cantiere aperto, con diversi giocatori che stanno cercando di farsi valere sotto la guida di Mignani per garantire stabilità ed equilibrio alla squadra in questo finale di stagione. Il Palermo che si sta preparando al match di venerdì sera contro la capolista Parma è una squadra che in questo momento sta lavorando su tutte quelle che possono essere le variabili in grado di garantire una stabilità e un equilibrio sia in fase di possesso che in quella di non possesso.

A garantire tutto questo è, naturalmente, il centrocampo. Sin dal suo insediamento, Mignani ha fatto capire che il suo avvento rimettesse tutto in discussione da un punto di vista delle gerarchie e in tutte le parti del campo. È nella zona mediana, tuttavia, che l’ex allenatore del Bari sta cercando di capire con maggiore insistenza quale possa essere la soluzione migliore per poter sfruttare al massimo le potenzialità e le caratteristiche dei propri elementi in funzione del modo di intendere il suo calcio.

Privo di Gomes e Coulibaly per squalifica e di Vasic e Ranocchia per infortunio, Mignani contro la Sampdoria ha praticamente messo in campo gli unici centrocampisti a disposizione, privilegiando dal primo minuto le geometrie di Stulac e la corsa e dinamicità di Segre. Un ritorno in campo dal primo minuto, quindi, quello dello sloveno, e una conferma, invece, per l’ex Torino. Nella seconda frazione, l’ingresso di Henderson che sin dalle prime battute è apparso piuttosto in palla tanto da guadagnarsi il posto da titolare nel match successivo, quello di Cosenza È proprio lo scozzese la vera sorpresa del centrocampo rosanero.

Mignani ha dimostrato di dare opportunità a tutti i giocatori a sua disposizione, tenendo in considerazione anche Coulibaly, che è stato il primo cambio nel centrocampo rosanero nelle recenti partite. Questo evidenzia la sua volontà di utilizzare tutte le risorse disponibili per trovare la migliore combinazione di giocatori per ogni partita. In definitiva, il centrocampo del Palermo è in fase di riorganizzazione sotto la guida di Mignani, con diversi giocatori che stanno emergendo come potenziali titolari e contribuendo alla crescita della squadra in questo momento cruciale della stagione.