Intervenuto durante la conferenza stampa del nuovo ds Mauro Facci, Marco Arturo Romano, presidente della Viterbese, si è espresso così:

«Continua il nostro lavoro di programmazione. Sono quasi passati due anni da quando sono qui a Viterbo e mi sembra sia trascorsa una vita. Ormai mi conoscete e sapete quanto tengo alla Viterbese. Questo progetto non può prescindere da una programmazione tecnica e organizzativa di un certo livello.





Il nuovo direttore avrà modo e tempo per conoscere la situazione e per intervenire in modo da farci navigare lontano dalle cattive acque dei play-out. Mauro Facci per me non è una novità, abbiamo lavorato insieme a Livorno. Per questo sono sicuro della serietà della persona e delle doti del professionista. Francesco Pistolesi, invece, sarà il direttore organizzativo della società: si occuperà di tutto quello che riguarda la Viterbese, dal settore giovanile alla prima squadra. Una persona che ringrazio anche per aver assunto questo ruolo provvisorio di direttore sportivo in un momento di transizione della società».