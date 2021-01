Intervenuto ai microfoni di “Rete8”, Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, ha parlato della possibile cessione della società. Ecco le sue parole:

«Le trattative che porto avanti sono discrete e con gruppi che fanno due diligence. Ci sono dei colloqui e se ci sarà qualcuno che può rinforzare la compagine societaria io sarò il più contento di accoglierlo.





Il mercato lo faremo con i tempi nostri. Montalto in entrata e Galano in uscita sono operazioni non fattibili. Ognuno cerca di migliorarsi nel mercato di riparazione, noi cercheremo di fare meno danni possibili».