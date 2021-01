«State a casa, salvate vite». In arrivo un nuovo lockdown nazionale, il terzo, in Inghilterra. Il premier Boris Johnson annuncia la stretta per contenere il contagio. “« Abbiamo una nuova variante del virus, è frustrante e allarmante vedere la velocità con cui si diffonde. I nostri scienziati hanno confermato che è del 50-70% più contagiosa. I nostri ospedali non sono mai stati così sotto pressione dall’inizio della pandemia, solo in Inghilterra il numero dei pazienti covid è aumentato di un terzo nell’ultima settimana. Il numero dei morti è aumentato del 20% nell’ultima settimana e crescerà ancora purtroppo. Con gran parte del paese soggetta a misure rigide, è chiaro che dobbiamo fare di più, insieme, per tenere sotto controllo questa variante mentre vengono somministrati i vaccini», le parole di Johnson riportate da “Adnkronos.com”.

«In Inghilterra dobbiamo ricorrere ad un lockdown nazionale abbastanza duro per contenere questa variante. Il governo vi dice ancora una volta di stare a casa. Potete uscire per un numero limitato di ragioni: per fare acquisti essenziali, per lavorare se non potete farlo a casa, per fare esercizio, per avere assistenza medica o per sfuggire da situazioni di violenza – aggiunge il premier – .Le scuole primarie, secondarie e i college devono passare alla didattica a distanza a partire da domani. Le scuole non sono pericolose per gli studenti. Ma potrebbero diventare vettori della trasmissione».