Intervenuto ai microfoni di “Tuttosport”, Giorgio La Cava, presidente dell’Arezzo, ha parlato della prossima stagione del campionato di serie C: «L’economia sta tremando e di conseguenza un mondo come quello della Serie C che è già debole di suo a livello strutturale è ovviamente particolarmente esposto. Tutte le 60 squadre della Lega Pro vincono la Champions League se si riuscirà a partire bene nella prossima stagione. Questo deve essere l’obiettivo comune. Oltre al nostro riferimento Ghirelli, ci sono tanti presidenti che si stanno dando tanto da fare: la Lega Pro deve trovare aiutare concreti. Sono dell’idea di ricominciare in autunno quando si sarà tornati, si spera, alla normalità o almeno al 90% della stessa perché la serie C ha bisogno di pubblico negli stadi».