Stando a quanto riferito da “As”, la FIFA avrebbe già deciso di rinviare di un anno il nuovo Mondiale per Club, competizione in cui parteciperanno i vincitori continentali delle ultime quattro stagioni. Il torneo si sarebbe dovuto svolgere a partire da giugno 2021, ma il rinvio degli Europei proprio per quel periodo ha costretto la FIFA a rivedere le cose.