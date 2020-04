Intervenuto ai microfoni di “Sky Sport”, Roberto Donadoni, tecnico dello Shenzen, ha parlato dell’emergenza Coronavirus in Cina: «La situazione si sta tranquillizzando, sono ormai una decina di giorni che, finita la quarantena, siamo tornati in campo ad allenarci. In città sono tutti con le mascherine ma la vita è tornata quasi alla normalità. Mi auguro solo di tornare presto in campo, significherebbe aver messo virus alle spalle».