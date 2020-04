Intervenuto ai microfoni di “DAZN”, Giovanni Malagò, numero uno del Coni, ha parlato dell’emergenza del Coronavirus e della possibile ripresa del campionato italiano: «Il destino della Serie A? Credo che il grande errore che si possa fare è quello di intervenire in contesti e in mondi dove ci sono delle precise deleghe e rappresentanze. Vuoi essere il presidente della Federazione? Allora questo è il tuo momento e devi prendere decisioni. Tutti devono perdere qualcosa, l’ideale sarebbe trovare insieme il modo che non ci siano vinti né vincitori e che il calcio possa ripartire il prima possibile e a prescindere da questa stagione. Europeo? Se già è discutibile e opinabile cos’è una partita di qualsiasi sport senza pubblico, immaginiamoci cosa sarebbe stato un Europeo senza pubblico per giunta con i biglietti già esauriti. È stata una decisione sacrosanta il rinvio, e anche su questo, secondo me sarà un grande Europeo. L’occasione per ripartire insieme».