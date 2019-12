Secondo quanto riportato da “Calciomercato.com”, il difensore del Chelsea Antonio Rudiger è stato oggetto di insulti razzisti da parte dei tifosi del Tottenham, in occasione del derby vinto dai Blues, dove ha poi risposto imitando il gesto della scimmia e invitando il suo capitano, Azpilicueta, a segnalare all’arbitro cosa stava succedendo. L”arbitro ha in un secondo momento interrotto la gara dando la possibilità allo speaker di fare l’annuncio dagli altoparlanti, minacciando la sospensione della gara. «Quando fermeremo questa cosa senza senso? E’ davvero triste assistere ancora a episodi di razzismo durante una partita di calcio ma penso sia molto importante parlarne pubblicamente, altrimenti si dimenticherà tutto di nuovo fra un paio di giorni. So che a offendermi sono stati un paio di idioti e non tutti i tifosi del Tottenham, molti dei quali mi hanno mandato dei messaggi di sostegno sui social, e li ringrazio. Spero che chi mi ha offeso sia trovato e punito. In uno stadio moderno come quello del Tottenham, con dozzine di telecamere, dovrebbe essere possibile individuarli. In caso contrario ci devono comunque essere testimoni che allo stadio hanno sentito e visto tutto. E’ una vergogna che il razzismo esista ancora nel 2019». Ecco le parole del difensore tedesco ex Roma. Il Tottenham ha poi comunicato di aver aperto un’indagine per trovare i colpevoli di tali fenomeni.