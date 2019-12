La Serie D, così come altri campionati, è ferma per la sosta natalizia. Il Palermo al giro di boa è primo in classifica, la squadra sta godendo di qualche giorno di riposo, mentre la dirigenza, invece, è al lavoro per trovare i rinforzi giusti in vista della seconda parte di stagione. La prima mossa sarà quella di sostituire, almeno numericamente, Mario Alberto Santana finito KO nel derby contro l’Acireale. Per questa posizione i rosanero stanno valutando i nomi di Piccolo della Cremonese e Floriano del Bari (clicca qui), questa potrebbe anche non essere la sola manovra di calciomercato dei rosanero. Il Palermo infatti, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, sta valutando l’attaccante palermitano classe ’95 Claudio Sparacello attualmente in Serie C con il Picerno. Sparacello, di ruolo prima punta, andrebbe a rimpolpare il reparto già occupato da Ricciardo e Sforzini, ma sarebbe anche un’operazione in vista dell’eventuale promozione in Serie C; categoria che conosce bene avendo disputato diverse stagioni, anche se non ha mai concluso i campionati con grandi risultati dal punto di vista realizzativo.