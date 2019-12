Secondo quanto espresso dall’edizione odierna de “Il Roma”, l’attaccante Luigi Castaldo, attualmente in forza alla Casertana, sarebbe finito nel mirino del Palermo. I rosanero cercano un profilo d’esperienza soprattutto nel reparto offensivo da regalare a mister Pergolizzi e l’attaccante ex Avellino sembra essere l’uomo giusto. L’attaccante della Casertana sembra però non avere alcuna intenzione di muoversi, al momento l’esperto bomber di Giugliano non vuole scendere ulteriormente di categoria e l’offerta è stata perciò declinata. La Casertana vuole tenerselo stretto. Tutto merito – o colpa – del Savoia che sta mettendo paura ai rosanero, ora a tre punti e che quindi sta mettendo a serio rischio la vittoria finale dei siciliani. In Sicilia sono tantissime le critiche alla squadra ed alla società rosanero che intanto perde punti mettendo in discussione il proprio campionato.