Il capitano del Savoia, Poziello, ha parlato ai microfoni di "Oplontini.com". Ecco una parte dell'intervista: «Con questi errori che falsano un campionato, verrebbe voglia di mollare a chiunque ma voi siete un grande gruppo. Pensi che tutto ciò vi darà ancora più forza e grinta e credete ancora nella rimonta? Come ti ho detto prima, non dobbiamo pensare agli errori arbitrali e al Palermo ma guardare solo in casa nostra. Ti posso dire che non abbiamo mollato quando eravamo a meno tredici, figuriamoci ora…Siamo un grande gruppo e tutti uniti, lotteremo fino alla fine!».