Il capitano del Savoia, Poziello, ha parlato ai microfoni di “Oplontini.com”. Ecco una parte dell’intervista: «Nel frattempo, a Palermo, sono arrivati puntuali altri aiutini. Rigore che poi si è rivelato essere inesistente goal annullato ingiustamente al Roccella. Avete avuto modo di vedere le immagini? Si, io personalmente le ho viste… Sul gol annullato al Roccella, non so cosa abbia visto l’arbitro visto che il portiere del Palermo, era uscito a vuoto. Per ciò che invece concerne l’episodio del rigore, e’ stato bravo l’attaccante a tuffarsi e ad ingannare così il direttore di gara. Nel dubbio, penso che lui così come i suoi colleghi, si lascino condizionare dal trovarsi di fronte il Palermo… Io penso che nel dubbio, ti ripeto, gli arbitri fischino in favore del Palermo anche perché di recente, ė stato in serie A. Invece, dovrebbero capire che ora partecipiamo tutti allo stesso campionato e che se una squadra è più forte, lo deve dimostrare sul campo. Del resto, I rosanero di favori non ne hanno bisogno perché sono una squadra fortissima, costruite per vincere il campionato, Tutto ciò non toglie che non dobbiamo farci condizionare da queste cose né dal Palermo stesso. Dobbiamo guardare solo in casa nostra».