Rais ha parlato alla “Zanzarosa”, in onda su Radio Sprint. Ecco di seguito alcune delle sue dicharazioni: Che momento sta attraversando il Savoia? È accaduto qualcosa nelle ultime settimane? «Non ho motivi per pensare che sia successo qualcosa di particolare. La squadra come sempre ha prodotto molto gioco, e ci è mancato soltanto il gol. Reputo sia stata poca lucidità sottoporta, o un pizzico di sfortuna. Non c’è dubbio, però, sulle qualità di ciò che produce la squadra». Avete rafforzato la rosa nel mercato di riparazione. Se il Palermo avesse chiuso il girone d’andata a 7-8 punti di vantaggio avreste fatto ugualmente? «Noi abbiamo rafforzato la squadra perchè il distacco ci impone di crederci ancora. Avremmo fatto in ogni caso alcune operazioni, al di là del distacco. Semmai, il distacco ha influito sulla qualità qualità degli elementi acquistati».