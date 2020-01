Il Potenza Calcio Srl comunica di aver acquisito dalla società As Livorno il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Santo D’Angelo, Palermo 5/10/95, a titolo temporaneo fino al 30/06/2020 con diritto di riscatto e controriscatto in favore del club toscano.

D’Angelo, detto “Sonny”, nella sua carriera ha indossato anche le maglie di Atletico Campofranco, Noto, Matera, Fondi e Sicula Leonzio. Sono proprio le prestazioni con i siciliani, 65 presenze e 9 reti in due stagioni, a spalancargli le porte della serie B, dove è reduce da 2 presenze con gli amaranto, una in serie B e una in Coppa Italia.

La Società augura a Santo le migliori fortune e il raggiungimento dei più alti risultati sportivi con la maglia rossoblu.